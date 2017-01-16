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16.01.2017 (14:23) Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского исполнилось 305 лет Она является старейшим военным учебным заведением в стране и ведет свою историю от первой Военно-инженерной школы, созданной указом Петра I от 16 января 1712 года.
14.01.2017 (14:03) На здании Нахимовского ВМУ в Санкт-Петербурге возобновили ход старинные фасадные часы Восстановление исторических артефактов, облика зданий учебных заведений ВМФ и Адмиралтейства призвано укрепить традиции Российского флота, которые являются фундаментом военно-патриотического воспитания.
14.01.2017 (09:00) Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане провели благотворительную акцию «Новый Год в каждый дом!» Для детей из социально незащищенных семей Душанбе было организованно праздничное представление с участием сказочных героев и Деда Мороза и вручением сладких подарков.
10.01.2017 (07:52) Более 200 фильмов поступило в гарнизонные 3D-кинотеатры 1-й танковой армии ЗВО Киноафиша представлена отечественными и зарубежными картинами, снятыми в модном ныне формате. Военнослужащие и члены их семей посмотрели многие из них в новогодние праздники — для этого были организованы утренние и вечерние сеансы.
07.01.2017 (18:58) Более чем в 30 городах России полностью закрыта потребность в квартирах на постоянное жилье военнослужащих В прошлом году реализовали право на постоянное жилье 11300 военнослужащих, из них квартирами в натуральном виде обеспечено 5000 военнослужащих, 6300 приобрели жилье в различных регионах России по средствам субсидирования.