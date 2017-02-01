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01.02.2017 (15:46) Во Владикавказе стартовал чемпионат 58-й армии ЮВО по армейскому рукопашному бою В турнире принимают участие около 150 мастеров боевых единоборств, которым предстоит напряженная борьба в 7 весовых категориях за право войти в сборную объединения для выступления на окружном турнире.
31.01.2017 (14:24) Представители военного духовенства Оренбургской митрополии обсудили вопросы межконфессионального взаимодействия при работе с военнослужащими Двухдневный семинар, посвященный данной теме, прошел на базе 106-го учебного центра ПВО Сухопутных войск имени маршала артиллерии Василия Казакова.
30.01.2017 (17:40) Минобороны России начало отбор кандидатов на участие в конкурсе «Лучший проект в сфере информационных технологий» Его цель — выявление талантливых специалистов, создание условий для внедрения новых научных и практических результатов в сфере развития информационных технологий, полученных при решении актуальных для Вооруженных Сил задач.
28.01.2017 (12:02) Командование СФ и правительство Мурманской области обсудили актуальные вопросы взаимодействия Стороны обсудили прохождение отопительного сезона, перспективы развития социальной инфраструктуры в военных городках и гарнизонах, строительство в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища.
26.01.2017 (00:14) Министр обороны наградил медалью «За укрепление боевого содружества» главного КВНщика — Александра Маслякова Как подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу, «эта награда вручена за большой личный вклад Александра Маслякова в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации».