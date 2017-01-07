Призывникам Военнослужащим по призыву Кандидатам и военнослужащим по контракту Военнослужащим запаса и в отставке Ветеранам Детям
Сухопутные войска Воздушно-космические силы Военно-Морской Флот Ракетные войска стратегического назначения Воздушно-десантные войска
< Главная < Социальное развитие
07.01.2017 (18:58) Более чем в 30 городах России полностью закрыта потребность в квартирах на постоянное жилье военнослужащих В прошлом году реализовали право на постоянное жилье 11300 военнослужащих, из них квартирами в натуральном виде обеспечено 5000 военнослужащих, 6300 приобрели жилье в различных регионах России по средствам субсидирования.
05.01.2017 (16:33) Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье поздравили воспитанников детского дома с Новым годом и Рождеством Специально для ребят офицеры накрыли праздничный стол. Дети, в свою очередь, организовали для военнослужащих рождественский концерт.
04.01.2017 (20:08) Дети военнослужащих из отдалённых гарнизонов Северного флота отправились на новогодние каникулы в Москву Для ребят запланирована большая культурно-развлекательная программа, включающая посещение Кремлёвской ёлки, Красной площади, Третьяковской галереи, Музея космонавтики, других достопримечательностей столицы.
04.01.2017 (10:44) Более 15,5 тысяч семей военнослужащих ЗВО отпраздновали новоселье в прошлом году В 2017 году обеспечение постоянным и служебным жильем военнослужащих будет продолжено — в этих целях на различных этапах строительства находится более 100 объектов жилищного фонда.
02.01.2017 (16:45) Более 1300 квартир приобрели на Урале военнослужащие ЦВО по военной ипотеке В частности, в Челябинской области за прошлый год участниками НИС приобретено 662 жилых помещения (в том числе 21 дом), средняя площадь которых составила 62,3 кв. м., а средняя стоимость 1 кв. м. – 44 547 рублей.