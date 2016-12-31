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31.12.2016 (11:15) Праздничное поздравление Министра обороны Российской Федерации с наступающим Новым годом Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу обратился к военнослужащим со словами поздравления в канун Нового 2017 года.
31.12.2016 (11:11) В гарнизонах российской армии установлено 60 тысяч новогодних ёлок Одними из первых новогоднюю красавицу получили военнослужащие авиабазы Хмеймим.
30.12.2016 (20:15) Врачи ГВКГ имени Н.Н. Бурденко прошли курс усовершенствования по теме «Клиническая неврология в общеврачебной практике» Обучение и обмен опытом прошло под руководством преподавателей кафедры неврологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.
28.12.2016 (11:13) Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Воронежской области, получат в начале следующего года ключи от более 800 квартир Очередь на получение постоянного жилья сократилась в регионе за год на 10%, также в военных гарнизонах значительно расширены фонды служебного и маневренного жилья.
23.12.2016 (16:54) В уходящем году военнослужащие ЦВО получили более 7,6 млрд рублей жилищных субсидий Всего право на постоянное жилье реализовали 1629 военнослужащих, в том числе 1316 путем предоставления жилищных субсидий, 307 получили квартиры в натуральном виде, а 6 — обеспечены государственными жилищными сертификатами.