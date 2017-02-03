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03.02.2017 (17:03) В Чехии торжественно открыли отремонтированный силами местных жителей памятник красноармейцам В последнее время в Устецком крае восстановлен уже третий по счету памятник советским воинам, павшим в годы Второй мировой войны при освобождении Чехословакии.
03.02.2017 (12:44) В Западном военном округе введены должности инструкторов по военно-патриотической работе Специалисты будут отвечать за реализацию программ военно-патриотического воспитания в воинских коллективах, подшефных образовательных учреждениях, а также за взаимодействие с региональными отделениями движения «Юнармия».
02.02.2017 (08:12) В январе более 400 военнослужащих Восточного военного округа получили служебное жилье Кроме того, в 2017 году из федерального бюджета уже выделены денежные средства на выдачу военнослужащим субсидий для приобретения (строительства) около 900 жилых помещений.
01.02.2017 (15:46) Во Владикавказе стартовал чемпионат 58-й армии ЮВО по армейскому рукопашному бою В турнире принимают участие около 150 мастеров боевых единоборств, которым предстоит напряженная борьба в 7 весовых категориях за право войти в сборную объединения для выступления на окружном турнире.
01.02.2017 (11:22) С начала 2007 года в ВВО по военной ипотеке куплено свыше 16,6 тыс. жилых помещений Наиболее доступным и востребованным на территории округа среди участников НИС остается жилье на вторичном рынке. В 2016 году было приобретено 3,1 тыс. таких жилых помещений.