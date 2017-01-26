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26.01.2017 (00:14) Министр обороны наградил медалью «За укрепление боевого содружества» главного КВНщика — Александра Маслякова Как подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу, «эта награда вручена за большой личный вклад Александра Маслякова в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооружённые силы Российской Федерации».
23.01.2017 (18:27) Подготовка к III зимним Всемирным военным играм в Сочи выходит на финишную прямую Местом проведения соревнований выбраны олимпийские объекты: многофункциональная арена «Ледяной куб», Ледовый дворец «Айсберг», горнолыжный центр «Роза Хутор», лыжно-биатлонный комплекс «Лаура».
23.01.2017 (09:01) Более 1 тысячи военнослужащих ВВО в Забайкалье были обеспечены жильем в минувшем году В основном, они вселялись в служебные квартиры, высвобождаемые офицерами, получившими жилье на постоянной основе или убывшими к новым местам службы.
21.01.2017 (22:22) Артисты ЦДРА выступили с концертами на юбилее 834-го учебного центра Воздушно-космических сил России Коллектив ЦДРА выступил с концертной программой «Земля в иллюминаторе» с песнями патриотической тематики и произведениями, посвященными военным летчикам.
19.01.2017 (09:12) Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива В месте крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, полевые бани и пункты выдачи горячего чая, проведено временное электрическое освещение, организовано дежурство водолазов и бригады скорой помощи.