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21.01.2017 (22:22) Артисты ЦДРА выступили с концертами на юбилее 834-го учебного центра Воздушно-космических сил России Коллектив ЦДРА выступил с концертной программой «Земля в иллюминаторе» с песнями патриотической тематики и произведениями, посвященными военным летчикам.
19.01.2017 (09:12) Моряки-тихоокеанцы на Крещение Господне окунулись в освященные воды Амурского залива В месте крещенских купаний были развёрнуты палатки для переодевания, полевые бани и пункты выдачи горячего чая, проведено временное электрическое освещение, организовано дежурство водолазов и бригады скорой помощи.
19.01.2017 (00:36) Детский санаторий Минобороны России в Крыму переименован в память о Елизавете Глинке Присвоением военному санаторию почетного наименования отмечаются особые заслуги коллектива этого учреждения по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации детей военнослужащих и других граждан России.
18.01.2017 (17:31) На российской военной базе в Армении пройдет массовое крещенское купание военнослужащих В ночь с 18 на 19 января помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) проведет водосвятный молебен, после чего желающие смогут окунуться в освященные источники.
17.01.2017 (15:02) В кинотеатры и библиотеки российской военной базы в Армении поступили новые книги и художественные фильмы Поставка литературы и кинолент была организована в рамках проекта «Историческая повесть военных лет: книга + кино», посвященного 212-й годовщине военного гарнизона и 75-летию образования соединения в Закавказье.