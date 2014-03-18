СМИ
Военно-медицинский журнал
|
«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ» — старейшее отечественное периодическое издание, посвященное вопросам медицины, он выходит с января 1823 г.
Инициатива основания «Военно-медицинского журнала» принадлежит видному деятелю военной медицины первой половины XIX века, главному военно-медицинскому инспектору русской армии, президенту Медико-хирургической академии Якову Васильевичу Виллие (1768–1854).
«Военно-медицинский журнал» многие годы был единственным в России представителем периодической научной медицинской литературы. С годами он превратился в бесценную сокровищницу отечественной медицины, вобравшую в себя большой опыт многих поколений медиков.
В ХХ в. до 1947 г. ответственными редакторами журнала были М.И.Баранов, Е.И.Смирнов, Н.И.Завалишин. В последующем «Военно-медицинский журнал» возглавляли штатные редакторы: в 1949–1955 гг. – В.В.Скворцов, в 1955–1960 гг. – Д.И.Троицкий, в 1960–1968 гг. – И.Е.Карпов, в 1968–1978 гг. – А.В.Воропай, в 1978–1992 гг. – В.В.Белозеров, в 1992–2007 гг. – Л.Л.Галин. С марта 2007 г. по настоящее время журналом руководит М.В.Поддубный.
С
В последние годы тематика публикаций, как правило, акцентировалась на вопросах оказания медицинской помощи в условиях ведения локальных войн, антитеррористических операций, техногенных катастроф и стихийных бедствий. Широко освещаются вопросы реабилитации раненых и пострадавших в районах ведения боевых действий.
Регулярно выходят в свет тематические номера. В течение
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (официальный список ВАК РФ), в которых публикуются значимые результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Он представлен в международных информационно-справочных изданиях Index Medicus, Current Work in the History of Medicine, Ulrich’s International Periodicals Directory, входит в системы цитирования PubMed, Scopus и др.
С декабря 2015 г. «Военно-медицинский журнал» — среди лучших российских научных журналов, включенных в базу данных RSCI (Российский индекс научного цитирования).
По итогам завершившегося в декабре 2015 г. проекта по интеграции российских научных журналов в платформу Web of Science в виде отдельной базы данных – Russian Science Citation Index (RSCI), проводившегося компаниями Научная электронная библиотека (НЭБ) (разработчик и оператор РИНЦ) и Thomson Reuters (правообладатель и оператор Web of Science) совместно с РАН и Высшей школой экономики, из более 5000 журналов были отсечены мало цитируемые в научном сообществе, а также те, которые не соответствуют в полной мере требованиям классических научных изданий. В результате был сформирован перечень, включающий более 650 российских научных журналов, в т. ч. и «Военно-медицинский журнал», которые соответствуют требованиям Web of Science и имеют значительную научную ценность как для российского научного сообщества, так и для зарубежных ученых.
Информация об этом и перечень журналов, включенных RSCI, в режиме свободного доступа на официальном сайте компании «Научная электронная библиотека».
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. В соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии, а также Российского индекса научного цитирования для публикации в журнале необходимо представлять на отдельном листе следующие сведения об авторах:
– фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языках), ученая степень, звание, должность;
– полное название организации – место работы каждого автора в именительном падеже, страна, город (на русском и английском языках). Если все авторы работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно;
– адрес электронной почты каждого автора;
– корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).
2. В редакцию направляются первый и второй экземпляры статьи, отпечатанные 14-м кеглем на одной стороне листа бумаги формата А4 (210х297 мм) или близкого к нему через 1,5 интервала между строками (шрифт Times New Roman). Статья должна быть подписана всеми авторами.
3. На статью представляются подписанное командиром части (руководителем учреждения, организации) препроводительное письмо и утвержденное им экспертное заключение, а на изобретение или рационализаторское предложение – один экземпляр заверенной копии авторского свидетельства или удостоверения. Необходимо представить CD-R-RW-диск с записью статьи и всех приложений, созданных в текстовом редакторе Microsoft Word не выше 2003 версии (расширение текстового файла – .rtf). Электронные версии фотографий (отдельные файлы) в формате tif или jpg (цветные с разрешением не менее 400 dpi, а в режиме градаций серого – не менее 600 dpi). В графиках, рисунках, схемах, картах, создаваемых средствами Microsoft Word, не допустимы пробелы и знаки табуляции (используются соответствующие инструменты).
4. Объем оригинальной статьи, включая таблицы, рисунки, список литературы, не должен превышать 14 страниц, по обмену опытом работы – 6, рецензии – 5.
В оригинальной статье, как минимум, следует предусмотреть разделы: «Цель исследования», «Материал и методы», «Результаты и обсуждение», «Выводы».
Фотографии и их электронные версии для подрубрики «Юбилеи» должны дублироваться заверенным автором оттиском с указанием фамилии юбиляра.
5. На первой странице статьи пишутся ее название, фамилия и инициалы автора (авторов), ученое (почетное) звание (степень), воинское звание (в т. ч. запаса, в отставке), места работы (полное наименование и местонахождение учреждения, в котором выполнена работа, а также приводятся авторское резюме (не менее 100–250 слов) и ключевые слова на русском и английском языках. Статья подписывается всеми авторами.
6. Таблицы, диаграммы, схемы создаются средствами Microsoft Word не выше 2003 версии. Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Нельзя создавать видимость cтрок в таблицах и схемах с помощью клавиш «Enter» и «Tab». Цифровой материал необходимо обработать статистически. Фототаблицы, таблицы и диаграммы в виде рисунков, презентаций, объектов, вставленных в документ Word, утратившие связь с их создавшей программой, не принимаются.
7. Библиографический список (в оригинальных статьях – не более 15 источников, в обзорных – до 30) печатается на отдельном листе через 2 интервала между строками. Библиография должна содержать отечественные и зарубежные работы по данной теме за последние 5 лет. Источники приводятся в алфавитном порядке.
Пример:
Белякин С.А., Бобров А.Н., Плюснин С.В. Взаимозависимость употребления алкоголя и смертности от цирроза печени // Воен.-мед. журн. – 2009. – Т. 330, № 9. – С. 48–54.
Edwards G.,
European Detailed Mortality Database // Url: http://data.euro.who.int/dmdb/ (дата обращения 24 февраля
8. Не допускается представление статей, направленных для опубликования в другой журнал или уже опубликованных, без ссылки на соответствующее издание.
9. Редакция оставляет за собой право при редактировании сокращать материалы статьи или печатать ее в виде краткого сообщения (реферата). Корректуры авторам не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому оригиналу. Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены в редакцию не позднее, чем через месяц в распечатанном виде и с исправленной электронной версией, с приложением ответа авторов рецензенту. Датой поступления считается дата получения редакцией окончательного варианта рукописи.
Статьи направляются по адресу: 119160, Москва, редакция «Военно-медицинского журнала». Email: voen-med-journal@mtu-net.ru
Статьи, представленные только в виде электронной версии, редакцией не рассматриваются.
Главный редактор – М.В. Поддубный.
Подписка на журнал осуществляется во всех почтовых отделениях, подписной индекс 70138. Издание распространяется только по подписке. Для медицинских учреждений Минобороны России, расположенных в Москве, сохраняется возможность использовать индивидуальную и коллективную полугодовые подписки по минимальной (каталожной) цене в корпункте редакции по адресу: Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 12а. Справки по тел.: 8 (495) 656-33-41.
|
Декабрь 2016
Главные темы:
Неинфекционная заболеваемость в Вооруженных Силах (круглый стол в Государственной думе)
Организация медицинской помощи военнослужащим с вирусным гепатитом А в современных вооруженных конфликтах
Роль системы рациональной подготовки лиц опасных военных профессий в повышении их функциональной надежности
Состояние и перспективы развития средств частичной санитарной обработки
Опыт военного санатория «Архангельское» по медицинской реабилитации больных после хирургического лечения ишемической болезни сердца
Медицинская служба Красной армии в Московской битве 1941–1942 гг.
Скачать
Ноябрь 2016
Главные темы:
Медико- статистическая характеристика состояния здоровья офицеров ВС в 2005-2015 гг.
Совершенствование систем оказания медицинской помощи при острой радиационной патологии в ВС.
Применение в военно- полевой хирургии программы ускоренного восстановления после хирургических операций у раненых
Тактика многоэтажного хирургического лечения на модели комбинированного радиационно- механического поражения
Гигиенические аспекты разработки и испытаний средств индивидуальной бронезащиты
Психофизиологические сопровождение тренажерной подготовки военных летчиков
Организация работы военного госпиталя в условиях противоэпидемического режима
Скачать
Октябрь 2016
Главные темы:
Лечебно-эвакуационная характеристика раненных в грудь в период контртеррористической операции на Северном Кавказе
Эвакуация инфекционных больных в современной системе медицинского обеспечения войск
Физиолого-гигиенические требования к водоснабжению военнослужащих в Арктической зоне
Пути развития военной эпидемиологии как отрасли военной медицины
Мобильность метрологического обеспечения в военно-медицинских организациях Минобороны
Баротерапия в военной медицине
Экспертные подходы при хронической болезни почек
Скачать
Сентябрь 2016
Главные темы:
Планирование и организация мероприятий по аллотрансплантации лица военнослужащему Вооруженных Сил
Отечественные и зарубежные средства оказания первой помощи на поле боя и в очаге чрезвычайной ситуации
Опыт лечения огнестрельных ранений и повреждений поджелудочной железы в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Применение пиобактериофага как средства экстренной профилактики острого тонзиллита в воинском коллективе
Методы диагностики хронических вирусных гепатитов в практике военно-врачебной экспертизы
Организация медицинского обеспечения войск Центрального военного округа на полигоне Донгуз в ходе учения «Центр-2015»
Скачать
Август 2016
Главные темы:
Организация медико-психологической реабилитации военнослужащих — современное состояние и перспективы
Диагностика, лечение и эвакуация военнослужащих с внегоспитальной пневмонией в условиях Крайнего Севера
Оказание хирургической помощи в условиях дневного хирургического стационара
Новые способы определения длины конечности и офсета при эндопротезировании тазобедренного сустава
Первый опыт применения бесшовного протеза аортального клапана Perceval S
Клинико-эпидемиологические особенности и профилактика парвовирусной инфекции
Проблема девиантного поведения военнослужащих (по материалам судебно-психиатрических экспертиз)
Скачать
Июль 2016
Главные темы:
Организация медицинского обеспечения Вооруженных Сил
Лечебно-профилактические вопросы
Военная фармация и медицинская техника
По страницам зарубежной медицинской печати
Краткие сообщения
Из истории военной медицины
Официальный отдел
Лента новостей
Хроника
Скачать
Июнь 2016
Главные темы:
Состояние и перспективы развития санаторно-курортного лечения военнослужащих Вооруженных Сил РФ
Профессиональная надежность военного летчика: медицинские и социально-психологические аспекты
Проблемы и перспективы инновационного развития технического оснащения военной медицины
Организация медицинского обеспечения личного состава при авариях и катастрофах на море
Огнестрельные ранения челюстно-лицевой области мирного времени
Ревизионные реконструкции передней крестообразной связки при нестабильности коленного сустава
у военнослужащих
Московская госпитальная школа – родоначальница военно-медицинского образования в России
Скачать
Май 2016
Главные темы:
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения Красной армии в годы
Великой Отечественной войны
Военно-полевая хирургия в начале XXI века
Современные подходы к изучению санитарных и безвозвратных потерь хирургического профиля в военных конфликтах
Болезнь, вызванная вирусом Зика: клинико-диагностические аспекты и организация профилактических мероприятий
Медицинское обеспечение в Арктике: обзор зарубежных публикаций
Восстановление глубоких дефектов покровных тканей пальцев кисти в дневном хирургическом стационаре
Опыт медико-профилактической работы при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции
Скачать
Апрель 2016
Главные темы:
Перспективное планирование деятельности медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации на 2016–2020 гг.;
Технологии оценки предрасположенности военнослужащих к девиантному поведению;
Оценка методов дренирования огнестрельных проникающих черепно-мозговых ран;
Нормирование медицинского имущества для госпитального звена медицинской службы на военное время;
Лечение пациентов с осложненной спинальной травмой в специализированном отделении военного санатория;
Современные средства вестибулярной реабилитации и повышение статокинетической устойчивости;
Клеточные технологии в лечении сахарного диабета: современное состояние и перспективы.
Скачать
Март 2016
Главные темы:
Внебольничная пневмония у военнослужащих: тактика ведения и антимикробная терапия
Войсковые испытания перспективных образцов технических средств для подразделений медицинской службы в Арктике
Мониторинг аддиктивного поведения военнослужащих
Современные подходы к классификации комплектов медицинского имущества
Принципы, этапы и содержание психопрофилактической работы в Воздушно-десантных войсках
Комплексная реабилитация операторов подводных технических систем
Диагностика и лечение тяжелых поражений легких при гриппе А(H1N1/09)
Скачать
Февраль 2016
Главные темы:
Использование удаленных телемедицинских консультаций в медицинской службе ВС РФ
Социальная профилактика туберкулеза в Вооруженных Силах
Проблемы и направления совершенствования дезинфекционного дела в Вооруженных Силах
Рентгенологическая диагностика повреждений передней крестообразной связки коленного сустава у военнослужащих
Медико-психологическое сопровождение профессиональной деятельности личного состава соединений и воинских частей специального обеспечения
Хирургическая помощь пострадавшим с закрытой травмой органов брюшной полости на кораблях Военно-морского флота
Скачать
Январь 2016
Главные темы:
Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации: итоги деятельности и задачи на 2016 год
Состояние и перспективы развития медико-психологического сопровождения военнослужащих Вооруженных Сил
Особенности организации и оказания терапевтической помощи военнослужащим в условиях средне- и высокогорья
Гигиеническая характеристика суточного рациона питания военнослужащих, проходящих службу по призыву
Взаимосвязь уровней артериального давления и офтальмотонуса у больных глаукомой
Итоги организации медицинского обеспечения «Армейских международных игр-2015»
Скачать
Декабрь 2015
Главные темы:
Современные медицинские комплексы на базе пневмокаркасных сооружений для полевых формирований медицинской службы Вооруженных Сил
Программно-аппаратный комплекс для учета медицинского имущества в войсковом звене медицинской службы в военное время
Нормативно-правовые аспекты организации санаторно-курортного лечения военнослужащих Вооруженных Сил
Неотложные состояния при артериальной гипертензии
Методика барокамерных подъемов для врачебно-летной экспертизы летного состава в условиях госпиталя
Николай Иванович Пирогов в последние годы жизни
Скачать
Ноябрь 2015
Главные темы:
Организация санаторно-курортного лечения в Вооруженных Силах РФ в мирное время
Подходы к оснащению медицинским имуществом войскового звена медицинской службы
Хирургическое лечение раненых с комбинированными термомеханическими повреждениями конечностей
Современные представления о возможностях и механизме действия нефармакологических методов лечения
Терапия геморрагической лихорадки Эбола
Гигиеническое воспитание военнослужащих в условиях туберкулезного стационара
Скачать
Октябрь 2015
Главные темы:
Догоспитальная помощь раненым в военных конфликтах: состояние и перспективы;
Нутриционная поддержка пациентов-военнослужащих в военно-медицинских организациях Минобороны ;
Особенности заболеваемости внебольничной пневмонией среди молодого пополнения;
Функциональное состояние подводников после непродолжительного морского похода
Развитие подходов к классификации комплектов медицинского имущества;
Перспективы применения мобильных компьютерных томографов в медицинской службе; ;
Система отбора и подготовки военно-медицинских кадров для 40-й армии в Афганистане (1979–1989);
Скачать
Сентябрь 2015
Главные темы:
Оказание медицинской помощи гражданам, пользующимся правом на ее получение в военно-медицинских организациях Минобороны
Направления деятельности специалистов медико-профилактического профиля в военных госпиталях
Современные аспекты организации медицинского снабжения Вооруженных Сил
Проблемные вопросы медико-психологической реабилитации экипажей кораблей в послепоходовый период
Клеточные технологии в нефрологии — перспективы для военной медицины
Особенности санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению возникновения и распространения болезни, вызванной вирусом Эбола
Скачать
Август 2015
Главные темы:
Персональные электронные карты военнослужащих и военно-медицинская информационная система ;
Пластика огнестрельных дефектов мягких тканей конечностей треугольными лоскутами;
Новые подходы к диагностике, лечению и реабилитации военнослужащих с артериальной гипертензией;
Перспективы автоматизированной оценки функционального состояния организма военнослужащих;
Уроки применения химического оружия в Первую мировую войну для современной военной медицины;
Главному военно-медицинскому управлению Минобороны России – 210 лет.
Скачать
Июль 2015
Главные темы:
Балльная оценка тяжести состояния больных при острых хирургических заболеваниях
и травмах органов брюшной полости;
Синдром эмоционального выгорания: диагностика, принципы лечения, профилактика
Реабилитация больных с позвоночно-спинномозговой травмой в условиях Сакского военного санатория;
Применение медицинской аппаратуры в полевых условиях;
Система реабилитационно-восстановительных мероприятий в вооруженных силах
зарубежных стран;
442-му Военному клиническому госпиталю – 180 лет.
Скачать
Июнь 2015
Главные темы:
Медико-технические средства обеспечения единого цикла эвакуационных мероприятий в военно-медицинских организациях Минобороны;
Подходы к созданию и внедрению медицинской информационной системы в работе военно-врачебной комиссии;
Особенности организации и принципы проведения медико-психологической реабилитации военнослужащих спецподразделений;
Комплект носимого медицинского имущества для врачебно-сестринских бригад;
Анализ деятельности организаций медицинского снабжения Вооруженных Сил;
Комбинированные механохолодовые и механоожоговые повреждения при морских катастрофах;
Скачать
Май 2015
Главные темы:
К 70-летию Победы: значение опыта Великой Отечественной войны для современной военной медицины
Медицинское обеспечение военного парада на Красной площади
Военно-медицинская академия в годы войны
Медицина Военно-морского флота в период Великой Отечественной войны
Работа судебно-медицинской службы в годы войны
Уникальные экспонаты и коллекции периода 1941–1945 гг. в фондах Военно-медицинского музея
Сталинградская битва в воспоминаниях военного врача
«Трудная» пневмония: вопросы дифференциальной диагностики
Скачать
Апрель 2015
Главные темы:
Совершенствование дерматовенерологической помощи в Вооруженных Силах
Первый опыт транспортировки больного с тяжелой дыхательной недостаточностью в условиях экстракорпоральной мембранной оксигенации
Диагностика и антимикробная терапия тяжелой внебольничной пневмонии
Навигационная система для эндопротезирования тазобедренного сустава
Применение вспененной пенополиуретановой композиции для остановки внутрибрюшного кровотечения
Медицинская наука в годы Великой Отечественной войны
Скачать
Март 2015
Главные темы:
Использование информационных технологий в военной психиатрии
О развитии регенеративной медицины в силовых структурах
Экспериментальная модель для изучения эффективности местных гемостатических средств
Клинические рекомендации по ведению больных с обострением хронической обструктивной болезни легких
Инфаркт миокарда у лиц молодого возраста
Применение методов лечебной физкультуры в военном санатории
Организация медицинского обеспечения войск, оборонявших Ленинград в период блокады
Скачать
Февраль 2015
Главные темы:
Внутренний контроль качества медицинской помощи в военно-медицинских организациях
Пневмонии у раненых
Комбинированные ожоги в структуре современной гражданской и боевой ожоговой травмы
Применение клеточных технологий в военной медицине
Гипертоническая болезнь у военнослужащих по контракту Восточного военного округа
Лечение больных с патологией органов кровообращения в условиях военного санатория
Опыт реализации санаторных программ оздоровления детей в условиях Центрального военного детского санатория
Скачать
Январь 2015
Главные темы:
Медицинское обеспечение Вооруженных Сил в 2014 г. и основные задачи на предстоящий период;
Медицинская помощь раненым с черепно-мозговыми ранениями в условиях горно-пустынной местности;
Проблемы раннего выявления ВИЧ-инфекции и медико-психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных военнослужащих;
Медицинское обеспечение авиационных специалистов в арктическом регионе;
Менингококковая инфекция в рамках войсковой медицины;
Химические вещества как поражающий фактор пожаров
Скачать
Декабрь 2014
Главные темы:
Перспективы информационно-телекоммуникационных технологий в медицинской службе Вооруженных Сил;
Основы сотрудничества в области военной медицины в Азиатско-Тихоокеанском регионе;
Современные технологии управления медицинскими организациями;
Массивная двухсторонняя тромбоэмболия легочной артерии;
Состояние и перспективы развития радиационной гигиены в Военно-морском флоте;
Военная медицина на иллюстрациях массовой периодической печати в годы Первой мировой войны
Скачать
Ноябрь 2014
Главные темы:
Болезнь, вызванная вирусом Эбола: клинико-диагностические аспекты и организация лечебно-профилактических мероприятий;
Взаимодействие командования и медицинской службы округа в профилактике острых болезней органов дыхания;
Основные направления и опыт использования телемедицинских технологий в военно-медицинской службе;
Использование новых наборов и укладок медицинских в войсковом звене медицинской службы;
Оказание помощи больным саркоидозом органов дыхания в Вооруженных Силах
Перспективные методы лечения боевой ожоговой травмы;
Скачать
Октябрь 2014
Главные темы:
Опыт создания и применения мобильных медицинских формирований МЧС России
Медицинское освидетельствование летного состава государственной авиации
Огнестрельные повреждения артерий конечностей ранящими снарядами стрелкового оружия
Молекулярно-генетические методы идентификации возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной природы
О развитии профилактического направления военной авиационной медицины
Современное состояние и перспективы военной эндокринологии за рубежом
Скачать
Сентябрь 2014
Главные темы:
Медицинская информационная система в многопрофильном амбулаторно-поликлиническом учреждении
Движение легкораненых и легкобольных в военных госпиталях в ходе операции по принуждению Грузии к миру (2008 г.)
Новые комплекты медицинского имущества в войсковом звене медицинской службы Вооруженных Сил
Медицинские подходы к средствам защиты экипажей боевых машин от взрыва противотранспортных мин
Динамика функционального состояния подводников в предпоходовый период
Российское общество Красного Креста и оказание медицинской помощи раненым и больным в Первую мировую войну 1914–1918 гг.
Скачать
Август 2014
Главные темы:
Состояние и перспективы медицинской реабилитации в Вооруженных Силах
Оказание терапевтической помощи в современных локальных войнах и вооруженных конфликтах
Совершенствование медицинской реабилитации военнослужащих после кардиохирургических вмешательств
Перспективы организации работы регистра инфекционной патологии и ВИЧ-инфицированных военнослужащих
Боевая ожоговая травма: опыт Афгано-иракской кампании
Российские врачи в начале Первой мировой войны
Скачать
Июль 2014
Главные темы:
Анестезиологическая и реаниматологическая помощь в условиях вооруженного конфликта
Современные технологии экспресс-диагностики алкогольного и наркотического опьянения
Изучение огнестрельных травм и ранений, нанесенных после взаимодействия пули с преградой
Медицинское обеспечение полетов на малых и предельно малых высотах
Зрительная работоспособность летчика в полетах на вертолете ночью с использованием очков ночного видения
К истории медицинского обеспечения войск Белого движения на востоке России (1918–1920 гг.)
Скачать
Июнь 2014
Главные темы:
Психология и психопатология информационных войн
Плазменная хирургия в военной медицине
Актуализация формулярной системы в военном здравоохранении
Здоровье военнослужащих, проходящих службу по призыву на Северном флоте
Оказание неотложной помощи при ожогах глаз в условиях войсковой части
Ультразвуковая диагностика внутрисосудистого декомпрессионного газообразования в практике водолазного врача
Использование радиомитигаторов в системе медицинской противорадиационной защиты
Скачать
Май 2014
Главные темы:
Опыт взаимодействия военно-медицинской службы с органами здравоохранения в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Медицинское обеспечение союзных конвоев в годы Великой Отечественной войны на северном морском театре
Микроструктура гиппокампа в острой фазе черепно-мозговой травмы, вызванной огнестрельным оружием
Медико-социальные аспекты заболеваемости дерматозами у военнослужащих в условиях
Крайнего Севера
Состояние и перспективы военной нефрологии за рубежом
1-й Военно-морской госпиталь в годы Великой Отечественной войны
Скачать
Апрель 2014
Главные темы:
Состояние и перспективы развития кардиохирургии в Вооруженных Силах;
О применении нового «Комплекта стержневого военно-полевого» при боевых повреждениях опорно-двигательного аппарата;
Сокращенное ультразвуковое исследование в хирургии повреждений живота;
Роль климатических факторов в формировании заболеваемости геморрагической лихорадкой
с почечным синдромом;
Барокамерные подъемы как метод специального обследования летного состава;
Начальный период истории МУНКЦ им. П.В.Мандрыка;
Медицинские роботы поля боя в вооруженных силах США;
Скачать
Март 2014
Главные темы:
Профилактика наркоманий в Вооруженных Силах – организация и проведение скрининговых обследований
Опыт применения современных средств профилактики болезней органов дыхания в войсках
Медицинское обеспечение военного парада на Красной площади
Анализ состояния здоровья военнослужащих в войсковом звене в свете современных информационных технологий
Критерии безопасности реинфузии крови в
военно-полевой хирургии
Применение шкал оценки тяжести состояния больных внебольничной пневмонией
Сетевая организация научно-медицинских исследований в вооруженных силах США
Скачать
Февраль 2014
Главные темы:
Перспективы развития высокотехнологичной медицинской помощи в лечебных организациях Министерства обороны
Маркетинг в системе военно-медицинских учреждений
Возможности лапароскопического метода в лечении онкологических заболеваний почек
Госпитальные инфекции мочевыводящих путей у лиц молодого возраста в условиях Севера
Болезнь Осгуда – Шлаттера у военнослужащих
Нормирование медицинского имущества для соединений и воинских частей в мирное время
Санитарно-эпидемиологическое обеспечение Русской армии в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
Скачать
Январь 2014
Главные темы:
Медицинское обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации: состояние и пути совершенствования;
Совершенствование оказания медицинской помощи при боевых действиях: мониторинг физиологического состояния военнослужащего;
Ошибки и осложнения при выполнении внутреннего остеосинтеза у пациентов с переломами длинных костей конечностей;
Эндопротезирование тазобедренного сустава у военнослужащих;
Дифтерия в Вооруженных Силах :перспективы контроля эпидемического процесса ;
Опыт оказания медицинской помощи пострадавшим при катастрофическом землетрясении 1988 года в Армении
Скачать
Декабрь 2013
Главные темы:
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова – 215 лет;
Этапы становления клинических и теоретических дисциплин в Военно-медицинской академии;
Веб-сайт Военно-медицинской академии;
Вклад ученых и сотрудников Военно-медицинской академии в решение проблем медицинского снабжения войск;
Адъюнктура Военно-медицинской академии: история и перспективы;
Оказание неотложной помощи при травмах органа зрения;
Международная научно-практическая конференция по военной медицине;
Скачать
Ноябрь 2013
Главные темы:
Опыт организации медицинского обеспечения соревнований по танковому биатлону
Эпидемиология и профилактика внебольничных пневмоний у военнослужащих
Использование новых функциональных комплектов медицинского имущества в войсковом звене медицинской службы
Местное гемостатическое средство «Целокс» на модели повреждения печени в эксперименте
Сколиотические деформации позвоночника у летчиков
Профессионально обусловленная эзофагогастродуоденальная патология у персонала объектов по уничтожению химического оружия
Скачать
Октябрь 2013
Главные темы:
Всероссийская служба медицины катастроф: развитие на современном этапе
Мероприятия по профилактике и лечению заболеваний органов дыхания в воинских частях и военно-медицинских учреждениях
О формировании и применении мобильных специализированных подразделений
Оценка КТ-шунтографии и инвазивной коронарной ангиографии у пациентов после коронарного шунтирования
Способ обтурационной склерооблитерации в лечении варикоцеле
Санаторию «Архангельское» – 80 лет
Скачать
Сентябрь 2013
Главные темы:
Пути профилактики аддиктивных расстройств в войсках
Клинико-эпидемиологический мониторинг множественных и сочетанных травм
Острые аллергические заболевания в практике войскового врача
Ранняя диагностика деменции при болезни Паркинсона с использованием МР-морфометрии
Клинико-морфологическая и эндоскопическая характеристика хронического гастрита у летного состава
Состояние здоровья военнослужащих-женщин на Северном флоте
Консервативные ме¬тоды лечения ран в период Великой Отечественной войны
Скачать
Август 2013
Главные темы:
Основы системы специализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации легкораненых и легкобольных
Показатели состояния здоровья сотрудников Федеральной противопожарной службы МЧС России и военнослужащих ВС РФ
Клиническое и эпидемиологическое значение аденовирусной инфекции у военнослужащих
Особенности патогенеза и ранней диагностики острого тромбоза глубоких вен при политравме
Профилактика заболеваемости летного состава корабельной авиации палубного базирования
Иркутскому военному госпиталю – 175 лет
Скачать
Июль 2013
Главные темы:
Система лечебно-профилактических мероприятий в войсках с использованием мобильных специализированных подразделений
Перспективы материально-технического развития службы анестезиологии и реанимации в Вооруженных силах
Модернизация системы нормирования медицинского имущества войскового звена на военное время
Нутритивная поддержка и состояние иммунного статуса у больных, оперированных на органах брюшной полости
Использование радиопротекторов для повышения эффективности медицинской противорадиационной защиты Вооруженных сил
Скачать
Июнь 2013
Главные темы:
Возможности Военно-медицинской академии в выполнении перспективных научных исследований
Применение информационных технологий в медицинском обеспечении войск
Совершенствование системы диетического питания в Вооруженных силах
Перспективные технологии оказания хирургической и терапевтической помощи раненым и больным
Развитие хирургической службы современного Военно-морского флота
Использование робототехники в интересах медицинской службы Вооруженных сил
Скачать
Май 2013
Главные темы:
Новые подходы к комплексной оценке состояния здоровья военнослужащих
Возможности рентгеноэндоваскулярной хирургии в условиях центрального многопрофильного амбулаторно-госпитального объединения
Меры административного принуждения при осуществлении госсанэпиднадзора в Вооруженных силах
Комбинированные методы лечения пациентов со сложными формами мочекаменной болезни
Диагностика и лечение осложнений после пункции бедренных артерий
Оригинальные методы лечения, применявшиеся в годы Великой Отечественной войны в тыловых госпиталях
Скачать
Апрель
Главные темы:
Участие базового госпиталя в работе региональной травмосистемы
Проблемные вопросы деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений
Профилактика синдрома барометеочувствительности в Заполярье
Хирургическое лечение больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы
Процессы адаптации у вьетнамских военных летчиков при полетах на современных российских самолетах
Современные аспекты боевой челюстно-лицевой травмы
Центральному военно-морскому клиническому госпиталю – 30 лет
Скачать
Март 2013
Главные темы:
Амбулаторная стоматологическая помощь молодому пополнению
Рациональная антибактериальная терапия у больных эмпиемой плевры
Профилактика алкогольного цирроза печени
Определение потребности лечебного учреждения в миорелаксантах
Антигипертензивная терапия при метаболическом синдроме
Научно-исследовательская работа в медицинской службе флота
Первый медицинский музей России (К 150-летию со дня создания Хирургического музея Императорской медико-хирургической академии)
Скачать
Февраль 2013
Главные темы:
Дневной стационар окружной поликлиники – ресурсосберегающая форма
Лечение гнойно-некротических форм синдрома диабетической стопы в многопрофильном госпитале
Определение устойчивости водолазов к декомпрессионному газообразованию
Оценка функционального напряжения и резистентности организма военнослужащих срочной службы
Клинический госпиталь Военно-медицинской академии в конце XIX века
Организация лечебной работы госпиталей Балтийского флота в XVIII столетии
О медицинском обеспечении сил самообороны Японии
Скачать
Январь
Главные темы:
Оказание медицинской помощи и лечение легкораненых в вооруженном конфликте
Многопрофильные амбулаторно-поликлинические учреждения в территориальной системе медицинского обеспечения
Специализированная медицинская помощь при остром костномозговом синдроме радиационной этиологии
Медицинская помощь инфекционным больным на догоспитальном этапе
«Легкое водолаза»: особенности ремоделирования системы органов дыхания у акванавтов ВМФ
Научно-медицинские исследования в военно-морском флоте США
Скачать
Декабрь
Главные темы:
Проблемы организации оказания хирургической помощи раненым
в современной войне
Реконструкция посттравматических повреждений костей черепа
и лицевого скелета
Оценка сосудистого поражения у больных артериальной гипертонией
Медицинские аспекты современной концепции безопасности полетов авиации Вооруженных сил
Анализ зарубежного опыта применения автоматизированных систем распределения лекарственных препаратов в лечебно-профилактических учреждениях
Вклад физиологии подводного плавания в развитие баротерапии
Скачать
Ноябрь 2012
Главные темы:
Совершенствование системы медицинской реабилитации раненых и больных на позднем госпитальном этапе
Организация медицинского обеспечения пострадавших в дорожно-транспортых происшествиях в Москве
Психофизиологический мониторинг профессионально важных качеств войскового врача
Применение устройства для локальной компрессии поврежденных магистральных артерий конечностей
Неспецифическая профилактика инфекций, актуальных для организованных коллективов
Скачать
Октябрь 2012
Главные темы:
О расширении функциональности медицинской информационной системы ГВКГ им. Н.Н.Бурденко
Региональные особенности нормирования расхода антибактериальных лекарственных средств в условиях чрезвычайных ситуаций
Оказание помощи пострадавшим при взрывных травмах
Оценка неспецифического защитного эффекта вакцин в профилактике инфекций, актуальных для организованных воинских коллективов
К проблеме своевременности принятия решения на аварийное покидание самолета
Использование современных сумок медицинских в войсковом звене медицинской службы Вооруженных сил
Скачать
Сентябрь 2012
Главные темы:
Формирование санитарных потерь терапевтического профиля в ограниченных военных конфликтах
О медицинской реабилитации раненых с последствиями боевой травмы верхних конечностей
Диагностика и лечение пациентов с саркоидозом в военном стационаре
Особенности адаптации военнослужащих срочной службы
Зрительные иллюзии и авиагоризонты
О поддержании работоспособности моряков в походе надводного корабля в условиях Заполярья
Медицинское обеспечение Русской армии в Отечественной войне 1812 года
Скачать
Август 2012
Главные темы:
Акушерско-гинекологическая помощь военнослужащим-женщинам: состояние и перспективы
Лицензирование деятельности медицинских подразделений соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ
Гинекологическая и терапевтическая заболеваемость военнослужащих-женщин
Медицинская помощь детям военнослужащих и воспитанникам довузовских общеобразовательных учреждений Минобороны
Экспертная оценка формирований медицинской службы флота, входящих в службу медицины катастроф
Становление и развитие военной гинекологии
Скачать
Июль 2012
Главные темы:
Специализированная хирургическая помощь раненым в ходе контртеррористических и миротворческих операций на Северном Кавказе
Деятельность медицинской службы по профилактике и раннему выявлению туберкулеза
Травматизм у военнослужащих Северного флота
Эпидемиология болезней органов дыхания во внутренних войсках МВД России в 1998–2011 гг.
Современные подходы к планированию обеспечения медицинским имуществом войск (сил) в условиях повседневной деятельности
Медицинская служба вооруженных сил Великобритании
Скачать
Июнь 2012
Главные темы:
Обеспечение лекарственными средствами военных пенсионеров при оказании амбулаторно-поликлинической помощи
Механизмы повреждения лабиринтных капсул внутреннего уха при ранении головы нелетальным кинетическим оружием
Импульсный шум при стрельбе из стрелкового оружия и средств ближнего боя как фактор военного труда
О медицинском обеспечении воспитанников учебных заведений довузовской подготовки МО РФ
Лечение протрузий межпозвонковых дисков поясничного отдела
Прогнозирование профессиональной пригодности военных связистов
Скачать
Май 2012
Главные темы:
Хирургическое лечение военнослужащих с патологией коленного сустава
Коррекция тревожных и психосоматических расстройств у бывших участников боевых действий
О контаминации Legionella Pneumophila систем водоснабжения лечебных учреждений
О комплексной системе требований по безопасности жизни и деятельности военнослужащих
К вопросу о декомпрессионной болезни и ее лечении
Противоэпидемическое обеспечение войск в годы Великой Отечественной войны
Скачать
Апрель 2012
Главные темы:
Зубопротезная помощь пенсионерам
Из опыта работы хирургического стационара краткосрочного пребывания
Соматическая патология у военнослужащих с невротическими расстройствами
Сердечно-сосудистая патология у военнослужащих плавсостава и проходящих службу на берегу
Скачать
Март 2012
Главные темы:
Заболеваемость туберкулезом военнослужащих по призыву в современных условиях
Реабилитация пациентов после органосохранных операций по поводу тяжелых
повреждений глаз
Структура небоевых повреждений у спасенных и погибших в морских катастрофах
Использование современных аптечек для оказания первой помощи военнослужащим
Скачать
Февраль 2012
Главные темы:
Специализированная травматологическая помощь раненым с переломами длинных костей конечностей
Выявление и профилактика варикозной болезни нижних конечностей у военнослужащих срочной службы
Бициллинопрофилактика острых болезней органов дыхания в учебном центре
Реаниматологическая помощь пострадавшим с тяжелой сочетанной травмой
Анализ острых отравлений химической этиологии на Северном флоте
Скачать
Январь 2012
Главные темы:
Медицинское обеспечение Вооруженных сил России: итоги деятельности и основные задачи на 2012 год
Взрывные поражения при техногенных катастрофах и террористических актах
Экспертиза воздействия высоко¬интенсивного шума на специалистов Военно-воздушных сил
Тактика войскового врача при контактном дерматите
Прогнозирование профессиональной готовности выпускника военно-учебного заведения
Организация лекарственной помощи военнослужащим и военным пенсионерам в США
Скачать
Декабрь 2011
Главные темы:
Использование полевых медицинских формирований в армиях стран НАТО и России
Проблемы последипломного обучения врачебных кадров службы медицины катастроф
Деятельность военного амбулаторнополиклинического учреждения по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения
Стентирование бифуркационных стенозов коронарных артерий с применением внутрисосудистых методов диагностики
Скачать
Ноябрь 2011
Главные темы:
Концепция развития оториноларингологической помощи в Вооруженных Силах
Принципы лечения минно-взрывных ранений ЛОР-органов
Внебольничная пневмония у военнослужащих внутренних войск МВД России в 2000–2010 гг.
Гигиеническая оценка сочетанного воздействия шума и инфразвука на организм военнослужащих
Новые технологии в разработке, производстве и использовании технических средств развертывания
полевых медицинских частей и учреждений
Военно-морские госпитали в России XVIII столетия
Скачать
Октябрь 2011
Главные темы:
Проблемы и перспективы
совершенствования управления
госпитальными объединениями
Обеспечение медицинской техникой
и имуществом Службы медицины
катастроф Минобороны России
в чрезвычайных ситуациях
Оториноларингологические аспекты
острых респираторных заболеваний
Сонно-подключичная транспозиция
и стентирование при стенозе
подключичной артерии
Дизадаптация военнослужащих,
призванных для прохождения
службы на Северном флоте
Диагностика снижения резервов
психической адаптации у летного
состава и психокоррекция
Скачать
Сентябрь 2011
Главные темы:
80 лет кафедре военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии
Применение мобильных формирований Службы медицины катастроф МО РФ в локальных войнах и вооруженных конфликтах
Догоспитальная помощь при ранениях магистральных сосудов конечностей
Скачать
Август 2011
Главные темы:
Управление лечебно-диагностическим процессом в Главном госпитале
Единая система оказания первой помощи в России
Психофизиологические аспекты деятельности летчиков корабельной авиации
Скачать
Июль 2011
Главные темы:
Профилактика табачной зависимости в ВС РФ
Санитарно-эпидемиологический надзор службы медицины катастроф МО РФ
Перечень циклов повышения квалификации в Военно-медицинской академии
Скачать
Июнь 2011
Главные темы:
Гигиенические аспекты качества воздушной среды казарменных помещений
Подготовка летного состава к катапультированию
Мониторинг психического здоровья военнослужащих
Скачать
Май 2011
Главные темы:
Служба медицины катастроф Министерства обороны РФ
Санитарно-химическая защита в период Великой Отечественной войны
Истоки «мундирного» облика медиков русского флота в первой трети XVIII века
Скачать
Апрель 2011
Главные темы:
Вклад военной авиационной и космической медицины в медико-биологическое обеспечение первого полета человека в космос
Исторические аспекты формирования Службы медицины катастроф Министерства Обороны РФ
Воздушно-капельные инфекции в войсках (на флоте)
Скачать
Март 2011
Главные темы:
Концепция развития ортопедо-травматологической помощи в ВС РФ
Амбулаторная стоматологическая помощь в войсковом районе
Функциональное состояние организма военнослужащих-женщин
Скачать
Февраль 2011
Главные темы:
О терминологии боевых механических повреждений
Сбор руководящего состава медицинской службы ВС РФ
Консультативная помощь в госпитале на основе интернет-технологий
Скачать
Январь 2011
Главные темы:
Войсковой врач и охрана здоровья военнослужащих
Опыт внедрения современных методов профилактики острых респираторных инфекций в войсках
Лечение и реабилитация больных с посттравматическими когнитивными нарушениями
Скачать
Декабрь 2010
Главные темы:
Экономическое обоснование использования биологических препаратов в военной медицине
Психофизиологические факторы сохранения ментального здоровья у лиц экстремальных профессий
Радиационно-гигиеническая паспортизация в ВС РФ
Скачать
Ноябрь 2010
Главные темы:
Диспансеризация военнослужащих с заболеваниями ЛОР-органов
О снижении кожной заболеваемости у военнослужащих ВДВ
Структура повреждений у спасенных и погибших при морских катастрофах
Скачать
Октябрь 2010
Главные темы:
Крупнейший организатор военной медицины и здравоохранения Е.И. Смирнов о Н.И. Пирогове
Анализ тяжести течения внебольничной пневмонии у военнослужащих
Опыт лечения острого коронарного синдрома
Скачать
Сентябрь 2010
Главные темы:
Амбулаторная стоматологическая помощь при диспансеризации призывников
Военная медицина и медицина катастроф
Латентная вестибулярная дисфункция у военнослужащих
Скачать
Август 2010
Главные темы:
Применение формулярной системы в военном здравоохранении
Проблемные аспекты медицинского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции
Диагностика и коррекция вегетативных дисфункций у летного состава
Скачать
Июль 2010
Главные темы:
Перспективное техническое оснащение при медицинском обеспечении подразделений в высокогорье
Комплексная система лечения раненых с огнестрельными переломами длинных костей конечностей
Иммунный статус у военнослужащих, заболевших внебольничной пневмонией в период боевых действий
Скачать
Июнь 2010
Главные темы:
Опыт организации обеспечения медицинским имуществом в годы Великой Отечественной войны
Нормативно-правовые аспекты медицинского обеспечения при работах с токсичными химикатами
Состояние психического здоровья лиц призывного возраста
Скачать
Май 2010
Главные темы:
Медицинское обеспечение длительных полетов
Оптимизация работы поликлиники на основе применения информационных технологий
Профилактика наиболее часто встречающихся заболеваний у допризывников
Скачать
Апрель 2010
Главные темы:
Медицинская служба в годы Великой Отечественной войны
Психические нарушения при гипертонической болезни у военнослужащих молодого возраста
Возможности телемедицины в условиях автономного плавания
Скачать
Март 2010
Главные темы:
Совершенствование структуры закупок лекарственных средств в медицинской службе ВС
Особенности течения пневмонии у военнослужащих в условиях локальных вооруженных конфликтов
Оценка состояния здоровья и адаптационных возможностей военнослужащих
Скачать
Февраль 2010
Главные темы:
Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники
Амбулаторная хирургическая помощь в ВС
Профилактика стрептококковых инфекций
Пространственная ориентировка летчиков по высоте
Скачать
Январь 2010
Главные темы:
Итоги деятельности и задачи медицинской службы ВС РФ
Патоморфоз невротических расстройств у военнослужащих
Итоги 38-го Всемирного конгресса по военной медицине
Скачать
Декабрь 2009
Главные темы:
Сбор руководящего состава медицинской службы ВС
Психофизиологическое тестирование граждан, подлежащих призыву на военную службу
Возможности телемедицины для решения задач психопрофилактической работы в ВВС
Скачать
Ноябрь 2009
Главные темы:
От кафедры военных и военно-санитарных дисциплин - к кафедре организации и тактики медицинской службы
Профилактика отравлений химическими веществами в армии и на флоте
Эффективность алгоритма диагностики и лечения острого панкреатита
Скачать
Октябрь 2009
Главные темы:
Медико-психологическая реабилитация военнослужащих в санаторно-курортных учреждениях Минобороны РФ
Травматический стресс и личностные особенности участников боевых действий
Осложнения при огнестрельных проникающих ранениях живота
Скачать
Сентябрь 2009
Главные темы:
Концептуальные подходы к построению современной системы медицинского снабжения Вооруженных Сил
Повреждения ЛОР-органов от оружия травматического действия
Зажигательные и токсические свойства фосфора: уроки Львовской аварии
Скачать
Август 2009
Главные темы:
Санитарные потери: классификация, понятия и проблемы
Особенности огнестрельных ран челюстно-лицевой области, нанесенных из современного стрелкового оружия
Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне 1914-1918 гг.
Скачать
Июль 2009
Главные темы:
Организация хирургической помощи при огнестрельных ранениях толстой кишки в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе
Свиной грипп: эпидемиология, диагностика, лечение, профилактика
Особенности сексуально-репродуктивного поведения военнослужащих
Скачать
Июнь 2009
Главные темы:
Совершенствование лечебно-диагностической работы в окружном госпитале
Диагностика и профилактика ВИЧ-инфекции в военных лечебно-профилактических учреждениях
Опыт комплексной оценки и нормализации электромагнитной обстановки в крупном гарнизоне
Скачать
Май 2009
Главные темы:
К 90-летию Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыки
Информационные технологии на службе военной медицины
Перспективы нанотехнологий в решении актуальных проблем военно-полевой хирургии
Скачать
Апрель 2009
Главные темы:
Медицинский контроль как основа профилактики заболеваемости военнослужащих
Задачи медицинской службы по обеспечению токсико-радиологической безопасности военнослужащих
ВИЧ-инфекция как фактор риска профессионального заражения персонала военно-медицинских учреждений
Скачать
Март 2009
Главные темы:
Особенности организации лекарственной помощи в военном здравоохранении
Инновационные технологии в повседневной практике военного госпиталя
Оценка тяжести вреда здоровью при ожоговых поражениях
Скачать
Февраль 2009
Главные темы:
Организация медицинского обеспечения войск в ходе операции по принуждению Грузии к миру
Теоритические основы авиационной клинической медицины
Квалифицированная и специализированная медицинская помощь раненым советских войск во время войны в Афганистане
Скачать
Январь 2009
Главные темы:
Перспективы медицинского и санаторно-курортного обеспечения ВС РФ
Опыт медицинского снабжения войск в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии
Профилактика распространения табакокурения среди военнослужащих
Скачать
Декабрь 2008
Главные темы:
Военно-медицинской академии - 210 лет
Противотуберкулезная работа в войсковом звене медицинской службы
Организация медицинского снабжения в условиях современных вооруженных конфликтов
Скачать
Ноябрь 2008
Главные темы:
Совершенствование амбулаторной стоматологической помощи в Вооруженных Силах в мирное время
Патология легких у раненых в вооруженных конфликтах на Северном Кавказе
Медико-биологические проблемы современной токсикологии и радиологии
Скачать
Октябрь 2008
Главные темы:
Работа медицинского отряда специального назначения при ликвидации медико-санитарных последствий землетрясения
Профилактика туберкулеза у военнослужащих
Организация лабораторной диагностики в войсковом звене медицинской службы
Скачать
Сентябрь 2008
Главные темы:
Генезис Службы медицины катастроф ВС РФ
Хирургическая помощь военнослужащим Внутренних войск и сотрудникам МВД России в контртеррористической операции на Северном Кавказе
Об использовании эвакотранспортных средств военно-медицинской службы
Скачать
Август 2008
Главные темы:
Перспективы совершенствования медицинской службы ВС РФ
Проблемы совершенствования хирургической помощи в ВС РФ
Роль и место главных медицинских специалистов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия войск
Скачать
Июль 2008
Главные темы:
Медицинское обеспечение кораблей Военно-морского флота в длительных плаваниях
Адаптация у водолазов в условиях Европейского Севера
Опыт взаимодействия медицинской службы Северного флота и службы медицины катастроф Мурманской области
Скачать
Июнь 2008
Главные темы:
Стратегия социального развития Вооруженных Сил: основные направления до 2020 года
Проблемы медицинского обеспечения полетов авиации
Совершенствование образования специалистов военно-медицинской службы
Скачать
Май 2008
Главные темы:
Центральному военному клиническому госпиталю имени А.А. Вишневского - 40 лет
Организационные принципы профилактики инсульта
Специализированная медпомощь в ЦВКГ имени А.А. Вишневского
Скачать
Апрель 2008
Главные темы:
Перспективы развития судебной экспертизы Министерства обороны РФ
Оказание медицинской помощи пострадавшим с боевой травмой органа зрения
Психический стресс у участников боевых действий
Скачать
Март 2008
Главные темы:
Совершенствование структуры и оснащения медицинских отрядов специального назначения
Изменения в законодательстве РФ по организации медицинского обеспечения ВС
Влияние факторов среды обитания на здоровье призывников
Скачать
Февраль 2008
Главные темы:
Современные представления о раневой баллистике и ее гуманитарно-правовые аспекты
Болезнь легионеров: осложнения, лечение, прогноз
Высокоинтенсивный авиационный шум и заболеваемость инженерно-технического состава ВВС
Скачать
Январь 2008
Главные темы:
Итоги деятельности и задачи медицинской службы ВС РФ
Влияние длительных пилотажных перегрузок на членов экипажа самолета
Медицинское обеспечение военнослужащих бундесвера
Скачать
ноябрь 2016
Главные темы:
null
Скачать
|
Контакты
|Адрес
|119160, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, д. 12а
|Телефон
|
8 (495) 656-33-41
|Факс
|8 (495) 656-33-41