«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ» — старейшее отечественное периодическое издание, посвященное вопросам медицины, он выходит с января 1823 г. Инициатива основания «Военно-медицинского журнала» принадлежит видному деятелю военной медицины первой половины XIX века, главному военно-медицинскому инспектору русской армии, президенту Медико-хирургической академии Якову Васильевичу Виллие (1768–1854). «Военно-медицинский журнал» многие годы был единственным в России представителем периодической научной медицинской литературы. С годами он превратился в бесценную сокровищницу отечественной медицины, вобравшую в себя большой опыт многих поколений медиков.

До 1917 г. руководили журналом, как правило, известные военные врачи, профессора, видные организаторы военно-медицинской службы: Я.В.Виллие, О.Ф.Калинский, П.А.Чаруковский, С.Ф.Хотовицкий, П.А.Наранович, Е.В.Пеликан, Я.А.Чистович, Н.И.Козлов, С.П.Ловцов, Н.П.Иванов, А.И.Беляев, А.С.Таубер, И.Ф.Рапчевский. В ХХ в. до 1947 г. ответственными редакторами журнала были М.И.Баранов, Е.И.Смирнов, Н.И.Завалишин. В последующем «Военно-медицинский журнал» возглавляли штатные редакторы: в 1949–1955 гг. – В.В.Скворцов, в 1955–1960 гг. – Д.И.Троицкий, в 1960–1968 гг. – И.Е.Карпов, в 1968–1978 гг. – А.В.Воропай, в 1978–1992 гг. – В.В.Белозеров, в 1992–2007 гг. – Л.Л.Галин. С марта 2007 г. по настоящее время журналом руководит М.В.Поддубный. С 1992 г . журнал – орган Министерства обороны Российской Федерации. Периодичность – 12 номеров в год, объём – 6 печатных листов. Среди постоянных рубрик журнала “Организация медицинского обеспечения Вооруженных сил”, “Медицина экстремальных ситуаций”, “Войсковая медицина”, “Лечебно-профилактические вопросы”, “Эпидемиология и инфекционные болезни”, “Гигиена и физиология военного труда” “По страницам зарубежной медицинской печати”, “Лента новостей” и др. В последние годы тематика публикаций, как правило, акцентировалась на вопросах оказания медицинской помощи в условиях ведения локальных войн, антитеррористических операций, техногенных катастроф и стихийных бедствий. Широко освещаются вопросы реабилитации раненых и пострадавших в районах ведения боевых действий. Регулярно выходят в свет тематические номера. В течение 2013 г . вышли или готовятся выпуски журнала, посвященные Центральному военно-морскому клиническому госпиталю (апрель), 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского (май), перспективным технологиям медицинского обеспечения Вооруженных сил РФ (июнь) и др. Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (официальный список ВАК РФ), в которых публикуются значимые результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Он представлен в международных информационно-справочных изданиях Index Medicus, Current Work in the History of Medicine, Ulrich’s International Periodicals Directory, входит в системы цитирования PubMed, Scopus и др. С декабря 2015 г. «Военно-медицинский журнал» — среди лучших российских научных журналов, включенных в базу данных RSCI (Российский индекс научного цитирования). По итогам завершившегося в декабре 2015 г. проекта по интеграции российских научных журналов в платформу Web of Science в виде отдельной базы данных – Russian Science Citation Index (RSCI), проводившегося компаниями Научная электронная библиотека (НЭБ) (разработчик и оператор РИНЦ) и Thomson Reuters (правообладатель и оператор Web of Science) совместно с РАН и Высшей школой экономики, из более 5000 журналов были отсечены мало цитируемые в научном сообществе, а также те, которые не соответствуют в полной мере требованиям классических научных изданий. В результате был сформирован перечень, включающий более 650 российских научных журналов, в т. ч. и «Военно-медицинский журнал», которые соответствуют требованиям Web of Science и имеют значительную научную ценность как для российского научного сообщества, так и для зарубежных ученых. Информация об этом и перечень журналов, включенных RSCI, в режиме свободного доступа на официальном сайте компании «Научная электронная библиотека». 